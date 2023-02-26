 فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شخص عثر على جثته في مصرف مائي بكرداسة - بوابة الشروق
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فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شخص عثر على جثته في مصرف مائي بكرداسة

مصطفى بكر
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 3:53 م

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بمصرف ماء في كرداسة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هويته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شخص ملقاة بمصرف مائي، يرتدي كافة ملابسه ولم يتم العثور بحوزته على اي متعلقات تشير لهويته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوياه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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