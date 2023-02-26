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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة جديدة لها في القدس

علم بابوا غينيا
علم بابوا غينيا
تل آبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:59 ص

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن بابوا غينيا الجديدة تعتزم فتح سفارة جديدة لها في القدس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الإعلان جاء بعد مشاورات بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيره في بابوا غينيا الجديدة جاستين تكاتشينكو الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "ناقش الوزيران تعميق وتوسيع الامكانيات الاقتصادية بين الدولتين، خاصة في مجالات الزراعة المتقدمة".

وأضافت "وزير الشؤون الخارجية في بابوا غينيا الجديدة تعهد باستمرار بلاده في دعم إسرائيل في الساحة الدولية".


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