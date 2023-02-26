وزير الرياضة يبحث إنشاء صندوق دعم المنتخبات القومية للناشئين لكرة القدم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمرو الجنايني، وهيثم محمد عبد العظيم، ومصطفي عبد الرحيم، وسيف زاهر،ومحمد سعيد مازن، الوكيل الدائملوزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزير الرياضة وذلك لبحث كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق صندوق دعم المنتخبات القومية للناشئينلكرة القدم.

وأكد صبحي، على أن الصندوق يهدف إلى دعم و تمويل المنتخبات المصرية لكرة القدم للناشئين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعما كبيرا للمنتخبات المصرية منخلال حزمة من الاجراءات التي ستعمل على تطوير المنظومة الرياضية في كرة القدم مصر.

مشيراً أن الصندوق سيمثل أحد اهم الآليات المعنية بتطوير منظومة كرة القدم المصرية من خلال تقديم الدعم والرعاية لمنتخبات كرة القدم للناشئين لتصبح نواة قادرة علىدعم المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالكوادر الفنية القادرة على عودة الريادة لكرة القدم المصرية .

بالإضافة إلى دعم المنتخبات في انتقاء واختيار المدربين والمعايشات والمعسكرات الخارجية للمنتخبات بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى التي يتعامل معها الصندوق معالاتحاد المصرى لكرة القدم والكيانات المعنية.