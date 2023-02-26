الفيلم الوثائقي «سور لا ادامانت» يقتنص جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي

فاز الفيلم الوثائقي "سور لا ادمانت" للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير بجائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي لأفضل فيلم اليوم السبت.

ويركز الفيلم على مركز "ادامنت" لرعاية البالغين الذين يعانون من اضطرابات عقلية في باريس. وكان واحدا من 19 فيلما في المسابقة الرئيسية هذا العام.

وذهبت جائزة التمثيل هذا العام إلى طفلة، إذ حصلت "صوفيا أوتيرو" على جائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها بفيلم "20 ألف نوع من النحل"، وتلعب دور طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تبحث عن هويتها الجنسية.

وذهبت جائزة كبرى أخرى، وهي جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم الكبرى، إلى "روتر هيميل" للمخرج الألماني كريستيان بيتسولد.

وإلى جانب مهرجان كان وفينيسيا، يعد مهرجان برلين السينمائي أحد المهرجانات السينمائية الكبرى في العالم. وأقيم المهرجان في برلين في نسخته الـ 73 هذا العام.