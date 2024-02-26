أضرم جندي من سلاح الجو الأمريكي النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، بعد ظهر أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.

وذكرت "سي بي إس نيوز" أن مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع Twitch، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.

وبعد ذلك، أكدت القوات الجوية مشاركة الطيار في الخدمة الفعلية، ولكنها لم تحدد هويته.

דיווחים בארה"ב: אדם הצית עצמו מחוץ למבנה שגרירות ישראל בוושינגטון; משרד החוץ - "הפרטים בבדיקה" @barakbet pic.twitter.com/rsRyJA8IiI — גלצ (@GLZRadio) February 25, 2024

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية".

وبعد أن أضرم النار في نفسه، صرخ مرارا "فلسطين حرة". وذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

Holy Sh*t



U.S. Air Force serviceman sets himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington



"I will no longer be complicit in genocide” pic.twitter.com/fLlIWEdGke — Matt Wallace (@MattWallace888) February 25, 2024

وقد وصلت قوات من الأمن والإطفاء وعناصر الخدمة السرية إلى موقع الحادثة وتعاملت مع مضرم النار في نفسه وتم إخلاء المكان الذي شهد الواقعة.

وأغلق عناصر من الخدمة السرية الأمريكية الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد الحادثة.