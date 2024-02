أضرم جندي من سلاح الجو الأمريكي النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، بعد ظهر أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.

وذكرت "سي بي إس نيوز" أن مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع Twitch، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.

وبعد ذلك، أكدت القوات الجوية مشاركة الطيار في الخدمة الفعلية، ولكنها لم تحدد هويته.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية".

وبعد أن أضرم النار في نفسه، صرخ مرارا "فلسطين حرة". وذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

U.S. Air Force serviceman sets himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington



"I will no longer be complicit in genocide” pic.twitter.com/fLlIWEdGke