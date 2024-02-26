حماس تعلق على مزاعم إسرائيلية بـ«هروب واعتقال» يحيى السنوار

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، على المزاعم التي تروجها تقارير إسرائيلية عن زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار التي كانت من بينها إدعاءات بهروبه واعتقاله.



وقال في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن إسرائيل لها ماكينة إعلامية ضخمة، وتحاول أو تعوّض الفشل الذي حدث في السابع من أكتوبر الماضي وما وُجِّه لها من ضربة أمنية وعسكرية وسياسية.



وأوضح أن إسرائيل أصبحت عارية أمام المجتمع الدولي بأنها ليست الدولة القادرة على ترهيب الشرق الأوسط وأن تفرض سيطرتها وأن تمارس القوة والعربدة.



وأشار إلى أن إسرائيل تحاول من خلال حملة إعلامية ضخمة، أن تسترد شيئًا من هيبتها وقوتها وكرامتها.



وشدد على أن إسرائيل لم تحقق شيئًا سوى قتل المدنيين والأطباء والصحفيين والإعلاميين عبر مجازر وهولوكست لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.



ونوه بأن ما رددته إسرائيل عن السنواى تعبر عن بروباجندا فارغة، تحاول إسرائيل من خلالها أن تسوق لإنجازات، مشدّدًا على أن الحركة لم تعتقل أيًّا من قيادات الحركة بما في ذلك يحيى السنوار.