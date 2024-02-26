 اليوم الـ143 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال بوسط وجنوب غزة - بوابة الشروق
الإثنين 26 فبراير 2024 9:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

اليوم الـ143 للعدوان.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال بوسط وجنوب غزة

قصف للاحتلال
قصف للاحتلال
وفا
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 9:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 9:37 ص

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، خلال اليوم الـ143 للعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غز، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المغراقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقا.

وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29 ألفا و692 فلسطينيا، وإصابة 69 ألفا و879 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك