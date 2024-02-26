استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، خلال اليوم الـ143 للعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الحربي استهدف مركبة مدنية في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غز، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المغراقة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل خان يونس، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين، بالتزامن مع غارة شرق خان يونس.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل شمال مدينة رفح، وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف للاحتلال شقة في حي الجنينة شرقا.

وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيران رشاشاتها الثقيلة على شاطئ مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29 ألفا و692 فلسطينيا، وإصابة 69 ألفا و879 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.