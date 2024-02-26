 بينهم 3 أطفال.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين من رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم 3 أطفال.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

وفا
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 11:25 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 3 أطفال.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ومخيم دير عمار، غرب رام الله، واعتقلت كلا من: أحمد خليل مصطفى دار موسى، ومؤمن صلاح داود عودة، ونزار حسين ربحي بدحة، وجمعيهم يبلغون من العمر 17 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من بلدة سلواد شرق رام الله، وهم: المواطن نائل نمر محمد حامد ونجله حامد، عبد المجيد محمد حامد، جمعة لطفي حامد، إبراهيم ناصر حماد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


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