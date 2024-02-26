اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم 3 أطفال.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ومخيم دير عمار، غرب رام الله، واعتقلت كلا من: أحمد خليل مصطفى دار موسى، ومؤمن صلاح داود عودة، ونزار حسين ربحي بدحة، وجمعيهم يبلغون من العمر 17 عاما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من بلدة سلواد شرق رام الله، وهم: المواطن نائل نمر محمد حامد ونجله حامد، عبد المجيد محمد حامد، جمعة لطفي حامد، إبراهيم ناصر حماد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.