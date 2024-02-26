الصين تتعهد بإزالة القيود المحلية على التجارة لإقامة سوق وطنية

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حث رئيس وزراء الصين لي تشيانج صناع السياسة المحلية على إزالة القيود التي تهدد المنافسة العادلة في السوق واتخاذ الخطوات اللازمة لبناء سوق وطنية موحدة.

ودعا لي خلال رئاسته لجلسة مجموعة دراسة تابعة لمجلس الدولة (الحكومة الصينية) اليوم الاثنين السلطات إلى إزالة كافة الحواجز سواء الصريحة أو الضمنية التي تعرقل الوصول إلى الأسواق المحلية بين الأقاليم الصينية.

وقال إنه على صناع السياسة مواصلة التعامل مع الموضوعات الأخرى ذات الصلة مثل الحماية المحلية وتجزئة السوق بهدف إقامة سوق موحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي القول إنه على الحكومات المحلية تشجيع قيام سوق موحدة "خطوة خطوة"، متعهدا بأن صناع السياسة سيعمقون الإصلاحات في النظم المالية والضريبية لدعم هذا الهدف.

وذكرت بلومبرج أن تصريحات لي تعزز تعليقات مماثلة من جانب السلطات الصينية خلال الشهور الماضية بشأن إقامة سوق وطنية موحدة، والتي تتضمن إزالة القيود الحمائية المحلية مع وضع قواعد ومعايير موحدة تطبق بصورة موحدة على مستوى البلاد لزيادة كفاءة السوق.