 إخلاء سبيل البلوجر لوليتا بعد اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء بكفالة مالية - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 9:23 م القاهرة
إخلاء سبيل البلوجر لوليتا بعد اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء بكفالة مالية

أحمد محفوظ
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 8:51 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 8:51 م

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل البلوجر الشهيرة بـ"لوليتا" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور خادشة للحياء والإخلال بالآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُدعى "لوليتا" في القاهرة الجديدة على خلفية ورود عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بقسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها بالفديوهات أقرت ببثها لتخقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

