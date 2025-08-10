رئيس الأعلى للإعلام عن اجتماع الرئيس السيسي مع الهيئات الإعلامية: إتاحة المعلومات هامة لحرية الرأي

قال المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ لقاء اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مثمرًا للغاية واستمر لفترة زمنية طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أنّ الرئيس السيسي وجه التحية لجميع العاملين بقطاع الإعلام، موضحًا أن من أهم تأكيدات الرئيس خلال الاجتماع هو التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن الرئيس أكد أهمية احتضان كافة الآراء الوطنية في المنظومة الإعلامية، ما يمثل رسالة مهمة للغاية في توقيت مهم بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة أيضًا.

وثمن حرص الرئيس السيسي على تأكيد أهمية إتاحة حرية الرأي والتعبير عن الرأي والرأي الآخر واحتضان الآراء الوطنية، مع الحرص على إتاحة البيانات والمعلومات كجزء مهم للغاية في التعبير عن حرية الرأي.

وأشار إلى أن الدولة تحاول قدر الإمكان أن تتيح المعلومات عن مختلف الأمور سواء محليًّا أو خارجيًّا وفي مختلف القطاعات، ما يتيح الفرصة لمن يريد التعبير عن رأيه أن تكون لديه دراسة كاملة عن الموضوع الذي يتناوله.

ولفت إلى أن مهمة الإعلام أن تكون هناك حالة من الهدوء في طرخ الفكرة والرأي وأن يكون هناك هدوء في الاختلاف لتصل الفكرتان إلى المتلقي ومن ثم يحقق الاستفادة المطلوبة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق، التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجَّه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.

كما وجه الرئيس السيسي بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيداً عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.

وفي ذات السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ "الرأي والرأي الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي استمع خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية.

وفي هذا الإطار، وافق الرئيس السيسي على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للسادة الصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.