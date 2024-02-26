إطلاق سراح متطرف يميني نمساوي بعد أشهر من احتجازه لدى طالبان

تم إطلاق سراح متطرف يميني نمساوي بعد تسعة أشهر من الاحتجاز لدى طالبان في أفغانستان.

وأعلنت المستشارية النمساوية ووزارة الخارجية في البلاد يوم الأحد أن الرجل،84 عاما، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة. وكان محتجزا لدى حركة طالبان التي تحكم أفغانستان حاليا منذ أيار/مايو 2023.

ووجه المستشار النمساوي كارل نيهامر ، عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، الشكر للحكومة القطرية على وساطتها في هذا الصدد.

وأكدت وزارة الخارجية أن الرجل حصل على "دعم قنصلي على أفضل ما يمكننا" في الأشهر الأخيرة عبر وزارة الخارجية والسفارة النمساوية في باكستان ومكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في كابول.

ونتيجة لذلك، تم تقديم الأدوية له، والتي كان في أمس الحاجة إليها، علاوة على جهاز للمساعدة على السمع. ويعد الرجل شخصية معروفة في المشهد اليميني المتطرف في النمسا. وفي عام 1967، كان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني الديمقراطي، الذي تم حظره في عام 1988.

وعلى الرغم من تحذيره من السفر منذ عقود، فقد سافر الرجل إلى أفغانستان، حيث تم اتهامه بالتجسس.