التشكيل الرسمي لمباراة وست هام ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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أعلن ديفيد مويس وتوماس فرانك التشكيل الرسمي لمباراة وست هام ضد برينتفورد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

ويلتقي الفريقان اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «لندن الأولمبي» معقل المطارق، مباراة وست هام يونايتد ضد برينتفورد ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة البريميرليج.

ويحتل فريق وست هام المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 برصيد 36 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

تشكيل وست هام يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى ألفونسو أريولا

خط الدفاع فلاديمير كوفال- كورت زوما- مافروبانوس- إيميرسون بالميري

خط الوسط توماس سوتشيك- جايمس وارد براوس- إيدسون ألفاريز

خط الهجوم لوكاس باكيتا- جارود بوين- محمد قدوس

تشكيل برينتفورد ضد وست هام

الحارس: مارك فليكين.

الدفاع: زانكا- أجير- بن مي.

وسط الميدان: لويس بوتر- فرانك أونيكا- كريستيان- ماتياس ينسين- سيرجيو ريجويلون.

الهجوم: إيفان توني- نيل ماوباي.