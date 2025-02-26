الاحتلال يشن حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، طالت 50 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت في محافظات: الخليل، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا، وطوباس.

وأشارا إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، الذي يرافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا فضلا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.