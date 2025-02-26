الهجرة الدولية: معظم الناس في غزة فقدوا كل شيء لكنهم متمسكون بالأمل

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قالت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إيمي بوب، الأربعاء، إن معظم الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا كل شيء.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الأربعاء، بشأن مشاهداتها عقب زياراتها غزة.

وأشارت إلى أنه لا خيار أمام الفلسطينيين في غزة سوى الحفاظ على وقف إطلاق النار والبحث عن الأمان.

وأضافت: "فقد معظم الناس في غزة كل شيء ولكنهم متمسكون بالأمل، إنهم يحتاجون إلى المأوى والأمان والكرامة والتحكم بمستقبلهم"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وشنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.