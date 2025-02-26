باكستان تسعى لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة مع أوزبكستان

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من المقرر أن يجرى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف مباحثات بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها تعزيز التعاون بين باكستان وأوزبكستان، وذلك بعد وصوله طشقند، عاصمة أوزبكستان في زيارة لمدة يومين.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن رئيس وزراء باكستان، الذي اختتم مؤخرا زيارته لأذربيجان، وصل مركز المؤتمرات بطشقند للقاء رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف اليوم الأربعاء.

وستركز المباحثات بين المسؤولين على تعزيز التعاون بين أوزبكستان وباكستان فيما يتعلق بالتواصل الإقليمي والتجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن والاستقرار الإقليمي والتعليم.



