مجلس الأمة الجزائري يعلن التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي

أعلن مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، "التعليق الفوري" لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، في سياق توتر سياسي ودبلوماسي خطير بين البلدين.

وأدان مجلس الأمة الجزائري في بيان، الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى "مدينة العيون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحتلة، معلنا "التعليق الفوري" لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك برتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين، في سبتمبر 2015".

واعتبر هذه الزيارة بمثابة "التصرف المرفوض وغير المستغرب، الذي يزدري الشرعية الدولية، ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الأممي - الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين - المفترض بهم مهام الدفاع عن حقوق الإنسان وحقّ الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، لا محاولة نسفها وإمحائها وإلغائها والتنكّر لها".

كما وصف الزيارة بـ "الانزلاق المتواتر وانحراف غاية في الخطورة، يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي".

وشجب مجلس الأمة الجزائري، بقوة هذه "الزيارة ومبرراتها وغاياتها"، مؤكدا أنه "يرفضها رفضاً مطلقاً، ويعتبرها تحدياً سافراً وانحيازاً فاضحاً، بل وتناغماً مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعربت الحكومة الجزائرية عن "استغرابها ودهشتها إزاء تدابير تقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية، تم اتخاذها في حق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة ( حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة) تُعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة"، مؤكدة أنها "سترد بتدابير مماثلة وصارمة وفورية".