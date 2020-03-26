تحتفل أسرة مسلسل "إلا أنا" بالنجاح الكبير الذي حققته الحكاية الأولى التي تحمل اسم "بنات موسي" الذي يذاع على قنوات dmc، والتي تنتهي يوم السبت المقبل، بعد أن فاجأ فريق العمل الجمهور المتابع للمسلسل بتقديم الحلقة الأخيرة على جزئين ليصل عدد الحلقات لـ11 حلقة، بدلًا من 10 كما كان مقررًا لكل حكاية من حكايات المسلسل التي يصل عدد حلقاتها لـ60 حلقة أي 6 حكايات.

المسلسل بطولة الفنانة وفاء عامر، والفنان صبري فواز، اللذين قدما معًا تجربة فنية كبيرة، نالت إعجاب المشاهدين خاصة أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات المشيدة بالأداء على الحساب الخاص لكل من وفاء وصبري على موقع الفيسبوك، ووصل الأمر لمطالبة البعض عمل جزءً ثانيا للحكاية التي تدور حول أرملة وأم لثلاث بنات يرفض أخو الزوج أن يمنحهم ميراثهم الشرعي، ويتحايل علي القانون ليسطو علي كل ميراث اخيه وتبدأ الأم وبناتها من الصفر للعيش حياة كريمة.

يشترك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم كمال أبو رية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، وفتحي سالم، فكرة الكاتب يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة.