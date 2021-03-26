افتتاح مسجد الرحمن علام بتكلفة 9 ملايين جنيه في دمياط

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط مسجد "الرحمن علام" في قرية شطا التابعة لمركز دمياط، بتكلفة 9 ملايين جنيه وبالجهود الذاتية من الأهالي، وبحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من نواب دمياط.



وأدى الشيخ محمد سلامة، خطبة وصلاة الجمعة في مع أهالي القرية، مؤكدا افتتاح 56 مسجدا في دمياط خلال الفترة الماضية، موجها الشكر للقيادة السياسية، على دعمها في افتتاح المساجد.



وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف لبيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وكذلك نهتم بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات.