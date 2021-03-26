مدبولي: مشكلة السكة الحديد ليست في التمويل وإنما الوقت المطلوب للتطوير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تصرف المليارات على عملية تطوير السكك الحديدية، لكن الأمر يتطلب الوقت لإنهائه.



وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي من سوهاج، مساء اليوم الجمعة، أن المشكلة الحقيقية في السكك الحديدية حاليًا ليست مشكلة تمويل وإنما وقت.



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.



وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.