النيابة تصرح بدفن ضحيتا عقار محرم بك في الإسكندرية

صرحت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الخميس، بتسليم جثماني، ضحيتا، حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة محرم بك، ومدها بتقرير اللجنة الفنية؛ لمعرفة أسباب الانهيار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان شخصان لقيا مصرعهما، وأصيب الثالث، إثر انهيار سقف عقار قديم، مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في منطقة غربال، التابعة لحي وسط الإسكندرية.



تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد انهيار سقف العقار رقم 31 الكائن في شارع "أحد"، المتفرع من شارع "شجرة الدر"، التابع لنطاق دائرة قسم شرطة محرم بك.



وبانتقال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ومسئولي حي وسط، والكول الأمني التابع لقسم شرطة محرم بك، وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث، حتى سطح الأرض.



تم فرض كردون أمني، في محيط العقار، وإخلائه من السكان دون المنقولات، وقطع المرافق عنه، ونقل الضحايا للمشرحة، والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ رفع الأنقاض، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.