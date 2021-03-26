رئيس جامعة سوهاج: تزاحم من الطلاب للتبرع بالدم لصالح مصابي قطاري سوهاج

قال رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، إن هناك حملة يقودها طلاب الجامعة للتبرع بالدم لصالح مصابي تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 165 آخرين.

بدوره، قال مدير المستشفى الجامعي الدكتور حمدي سعد، بحسب بيان للمركز الإعلامي للجامعة اليوم، إن مقدار الدم المُتبَرَع به إلى الآن وصل 150 كيس دم، وما زال هناك ما يقرب من 300 طالب وطالبة ينتظرون دورهم في التبرع، مشددًا على تسخير كافة الإمكانات لعلاج مصابي القطار، بالإضافة إلى إلغاء كافة الإجازات والراحة للأطباء والهيئة التمريضية فضلًا عن تقديم الدعم النفسي لذوي المرضي للتخفيف عنهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

جدير بالذكر أن الحادث كان قد وقع في تمام الساعة الحادية عشر و42 دقيقة، حين اصطدم القطار المكيف رقم 2011 (أسباني) والقادم من أسوان باتجاه القاهرة، بمؤخرة القطار المميز رقم 157 القادم من الأقصر باتجاه الإسكندرية والمتوقف على السكة الحديد بين مركزي طهطا والمراغة؛ مما نتج عنه تحطم العربة الأخيرة من القطار المميز وانقلاب العربتين اللتين تليها، وانقلاب جرار القطار المكيف وعربة القوى، مما نتج عنه مصرع 32 شخصًا وإصابة 165 آخرين.