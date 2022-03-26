 اندلاع قتال شرس من أجل ماريوبول بين القوات الروسية والأوكرانية - بوابة الشروق
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اندلاع قتال شرس من أجل ماريوبول بين القوات الروسية والأوكرانية

(د ب أ)
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 7:47 م

تتواصل الاشتباكات العنيفة حول مدينة ماريوبول الساحلية المتنازع عليها، وفقا لمصادر أوكرانية وروسية.

ويقصف الجيش الروسي مواقع مدنية وعسكرية من الجو وبالمدفعية، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير بعد ظهر اليوم السبت. وفي الوقت نفسه، تحاول القوات البرية الروسية التقدم إلى وسط المدينة.

كما أشار أوليكسي أريستوفيتش، وهو مستشار بارز للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى قتال الشوارع في ماريوبول.

ومن الجانب الروسي، نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف مقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر نشر مقاتليه في ماريوبول.

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