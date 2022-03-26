رئيس أوكرانيا: 4 آلاف مسلم يعيشون في ماريوبول التي تقصفها القوات الروسية بعنف

اتهم الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، السبت، روسيا بممارسة ما أسماها بـ"الوحشية ضد بلاده"، داعيا إلى فرض مزيد من العقوبات عليها.



وقال خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في أعمال النسخة العشرين لمنتدى الدوحة، اليوم السبت: «روسيا تهددنا باستخدام الأسلحة النووية وتدمير بلادنا».



وأضاف أن روسيا تستهدف مدنيين في ماريوبول وتمنع دخول المساعدات، مطالبا الدول المنتجة للطاقة بزيادة إنتاجها لضمان عدم احتكار روسيا للإنتاج.



وذكر أن أربعة آلاف مسلم يعيشون في ماريوبول التي تقصفها القوات الروسية بشكل عنيف، وفق تعبيره.



ودعا إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا، متابعا: «لا أحد آمن من صدمات اضطرابات سلاسل الغذاء».



وقال الرئيس الأوكراني إنه على العالم مواجهة احتمال أزمة غذائية بسبب حرب روسيا على بلاده، مكملا: «الغزو الروسي يؤدي لحرمان دول العالم من الغذاء، كما يجب مواصلة الضغط على روسيا بالعقوبات حتى نضمن عدم تدميرها العالم».



وصرح زيلينسكي: «نحتاج إلى إصلاحات حقيقية بالمنظمات الدولية لضمان ألا تقوم الدول الكبرى بأعمال عدوانية ضد دول أخرى».