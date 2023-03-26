هندوراس تقطع علاقاتها مع تايوان

أعلنت وزارة الخارجية في هندوراس يوم السبت إن البلاد قررت قطع علاقاتها مع تايوان، معلنة عن خطوة متوقعة تقريبا تأتي في أعقاب قرارها إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.

وقالت الوزارة في بيان إن رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو أعطت تعليمات بإخطار تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفقا للبيان، فإن حكومة جمهورية هندوراس تعترف بحكومة الصين باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها".

وقالت إن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وبحلول اليوم، أبلغت حكومة هندوراس تايوان بقطع العلاقات الدبلوماسية، وتعهدت بعدم إقامة أي علاقات رسمية أو اتصالات مع تايوان".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وترفض الإبقاء على العلاقات الرسمية مع أي دولة تعترف دبلوماسيا بتايوان بشكل رسمي.

وكانت إقامة علاقات دبلوماسية مع بكين وعدا انتخابيا قطعته كاسترو، التي تولت منصبها في يناير 2022.

وأعلنت رئيسة هندوراس عن الخطوة، المدفوعة إلى حد كبير بأسباب اقتصادية، الأسبوع الماضي. ولم تحدد كاسترو في البداية ما إذا كانت هندوراس ستقطع علاقاتها مع تايوان التي لا تعترف بها دبلوماسيا سوى 14 دولة في جميع أنحاء العالم، وكثير منها دول صغيرة في المحيط الهادئ وجزر كاريبية ودول في أمريكا الوسطى.

كما قطعت بنما وجمهورية الدومينيكان والسلفادور ونيكاراجوا مؤخرا علاقاتها مع تايوان وأقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

وحثت تايوان هندوراس على "عدم الوقوع في فخ الصين"، محذرة من أن بكين تهدف بإقامة علاقات دبلوماسية مع تيجوسيجالبا، إلى تقليص الدعم لتايوان، بين المجتمع الدولي، وليس تحسين الأمور لشعب هندوراس.