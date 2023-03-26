أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأحد، فسخ التعاقد مع مديره الفني أنطونيو كونتي، بالتراضي بين الطرفين.

أصدر توتنهام بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه:" يمكننا الإعلان عن رحيل أنطونيو كونتي عن النادي باتفاق متبادل بين الطرفين، حققنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسم أنطونيو كونتي الأول بالنادي، نشكر أنطونيو على ما قدمه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

أضاف توتنهام:" سيتولى كريستيان ستيليني المسئولية الفنية للفريق للفترة المتبقية من الموسم جنبًا إلى جنب مع ريان ماسون كمدرب مساعد".

Club announcement.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023