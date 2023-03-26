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رئيس البرلمان العربي يدين حرق أحد المتطرفين المصحف الشريف بالدنمارك

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي
منال الوراقي
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 2:18 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 2:18 م

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن استنكاره الشديد لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، أمس، محذرا بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

واعتبر رئيس البرلمان العربي -في بيان له- أن إحراق المصحف الشريف هو عمل همجي خاصة وأننا في شهر رمضان المعظم وتستنكره كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، داعيا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الاساءة للأديان ورموزها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة، فالدين الإسلامي سوف يظل شامخا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه ابدا، داعيا المجتمع الدولي للتصدى بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة .


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