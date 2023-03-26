الناتو: حديث روسيا عن الأسلحة النووية خطير وغير مسئول

انتقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، روسيا، بسبب حديثها "الخطير وغير المسئول" عن الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.



وقال متحدث باسم الحلف: "حلف شمال الأطلسي متيقظ، ونراقب الوضع عن كثب. لم نرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا من شأنها أن تقودنا إلى تعديل وضعنا"، بحسب وكالة رويترز.



من جانبها، وجهت أوكرانيا، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمواجهة هذه الخطوة.



وأعلن بوتين قرار نشر الأسلحة في بيلاروسيا أمس السبت، قائلا إن ذلك لا يخالف الوعود بعدم نشر الأسلحة النووية وإن روسيا لن تدع مينسك تسيطر على تلك الأسلحة.