البيت الأبيض: مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية لحماية قواتنا في سوريا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات إضافية لحماية القوات الأمريكية في سوريا.



وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز": "لن أستبعد أي إجراء إضافي محتمل من قبل الولايات المتحدة إذا رأى الرئيس أنه من المناسب والضروري حماية أفرادنا العسكريين ومنشآتنا".



وتابع كيربي أن الهجمات الأخيرة على التحالف في سوريا لن تؤدي إلى تغير المهمة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في المنطقة.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، وجهت ضربات جوية ضد تشكيلات مسلحة في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ردا على هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف في سوريا، والذي قُتل فيه عسكري أمريكي وأُصيب 6 آخرون، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن واشنطن لا تبحث عن صراع مع طهران، لكنها مستعدة للدفاع بحزم عن مواطنيها والرد على هجمات الجماعات المرتبطة بها.