الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان

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أكدت مصادر ميدانية، اليوم الأحد، أن «الجيش السوداني تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان».

وبحسب ما نشره موقع «نبض السودان»، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن القوات المسلحة والقوة المشتركة سيطرتا على مدينة الخوي غرب كردفان و«أم صميمة» الحدودية بين شمال وغرب كردفان.

وخلال الأيام الماضية، دخلت عناصر الدعم السريع إلى المنطقة ونهبوا عشرات المتاجر في سوق الخوي قبل أن يحرقوها.

كما دمروا برج التحكم التابع لشركة «سوداني»، ما تسبب في توقف شبكة الاتصال الوحيدة التي تخدم المدينة.

ونقلت صحيفة «مداميك» السودانية، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش ينوي التقدم غربا نحو مدينة النهود، لاستعادتها من قبضة الدعم السريع.

كما شن الجيش هجمات جوية أخرى على تجمعات لمليشيات الدعم السريع في منطقة جقو جقو شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.