قالت وكالة «أسوشيتيد برس»، إن بابا الفاتيكان الجديد البابا ليو الرابع عشر، دعا في أول ظهور له، إلى السلام في أوكرانيا، ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، زار البابا ليو قبر سلفه البابا فرنسيس، في كنيسة سانتاماريا ماجورى في روما، وذلك في أول زيارة له خارج الفاتيكان.

كما زار البابا الجديد، الذي ينتمي إلى رهبنة القديس أوغسطين، أيضًا كنيسة سيدة المشورة الصالحة في جيناتزانو، على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق روما، حسبما أفاد الفاتيكان.

وخلال اجتماع للكرادلة في الكرسي الرسولي، أعطى البابا الـ267 للكنيسة الكاثوليكية بعض الأدلة حول أولوياته وأسلوبه.

ولقي البابا الجديد تصفيقا حارا عندما دخل قاعة المؤتمرات مرتديًا ثوبًا بابويًا أبيض، بحسب مقطع فيديو نشره الفاتيكان.

وأوضح البابا، الذي ولد في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية البيروفية، أن اختيار اسمه البابوي يعكس التزامه بالقضايا الاجتماعية التي دافع عنها البابا ليو الثالث عشر، الذي كان خلال القرن التاسع عشر مدافعا قويا عن حقوق العمال.