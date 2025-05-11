الاحتلال يطلق قذائف مدفعية وقنابل دخانية بكثافة شمال رفح الفلسطينية

قالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن الاحتلال يطلق قذائف مدفعية وقنابل دخانية بكثافة تجاه حي النصر، شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من هنا ونشرت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، صورة ترصد كثافة القنابل الدخانية التي ألقاها الاحتلال على المنطقة.

وفي وقت سابق، قال موقع «والا» العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن مناورة غير مسبوقة في غزة، وذلك بذريعة هزيمة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: «يستطيع الجيش الإسرائيلي هزيمة حماس، سيكون الأمر معقدًا وصعبًا وسيكلفنا ثمنًا باهظًا، لكنه قابل للتحقيق.. هذا هو هدف الحرب».

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه بعد استكمال جمع القوات النظامية والاحتياطية، ستبدأ المناورات في عدة مواقع داخل غزة في وقت واحد.

ووفقًا لـ«والا»، فإن الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال المرحلة المقبلة ستتم برًا وبحرًا وجوًا، بصورة لم يشهدها قطاع غزة منذ أشهر.