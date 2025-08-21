قوات فلبينية تتأهب بعد نشر سفينة حربية صينية قرب الشعاب المرجانية المتنازع عليها

قال الجيش الفلبيني اليوم الخميس، إن الصين نشرت سفينة خفر سواحل وسفنا أخرى قرب سفينة حربية فلبينية جانحة منذ فترة طويلة في منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حيث تم وضع القوات الفلبينية في حالة تأهب.

وقال مسؤولون بالجيش الفلبيني إنه تم رصد ما لا يقل عن 14 سفينة من سفن خفر السواحل الصينية وسفن مشتبه في أنها تتبع ميليشيات، بعضها مزود بأسلحة من العيار الثقيل وتدعمها مروحية وطائرة ومسيرة، حول سفينة بي آر بي سييرا مادري الجانحة في منطقة شعاب توماس الثانية. وأشاروا إلى أنه تم رصد القوات الصينية أمس الأربعاء، وأنها لا تزال في المنطقة اليوم الخميس.

وأضافوا أنه تم نشر قوات فلبينية على متن قاربين قرب السفينة سييرا مادري لمنع الصينيين من الاقتراب أكثر.

ولم يرد المسؤولون الصينيون بشكل فوري على بيان الجيش الفلبيني.

وسبق للمسؤولين الصينيين المطالبة بشكل متكرر بأن تسحب الفلبين السفينة الجانحة من الشعاب المرجانية، حيث تعمدت مانيلا إغراقها عام 1999 لتعمل كمحطة تابعة لها.

ورفضت الفلبين الانصياع لمطالب الصين، التي نشرت عددًا من سفن خفر السواحل لمراقبة الشعاب المرجانية بشكل دائم .