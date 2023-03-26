هونج كونج تشهد أول مظاهرة منذ 3 أعوام

شهدت هونج كونج أول مظاهرة منذ جائحة كورونا، اليوم الأحد، وذلك بعد عدة أعوام من فرض قانون أمن وطني بعد خروج الملايين في الشوارع خلال عام 2019.

وذكرت إذاعة هونج كونج أن نحو 40 شخصا نظموا مسيرة في منطقة تسيونج كوان او ضد خطة استصلاح الشواطئ بالقرب من منازلهم.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن جماعة نسائية كانت قد حصلت على الموافقة للتظاهر مطلع هذا الشهر ألغت هذه الفعالية.

وكانت شرطة هونج كونج توافق على تنظيم المظاهرات قبل المظاهرات الأكبر تاريخيا والعنيفة في بعض الاحيان المطالبة بالديمقراطية في عام 2019، مما دفع بكين لفرض قانون أمن وطني، والحد من قدرة المواطنين على انتقاد الحكومة.