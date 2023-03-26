وزير الخارجية التركي وجوتيريش يبحثان مشروع صفر نفايات واتفاقية الحبوب

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشروع "صفر نفايات" واتفاقية ممر الحبوب.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية التركية.



وأشار البيان، إلى أن الاتصال تناول مشروع "صفر نفايات" الذي أطلق في الأمم المتحدة برعاية تركية، واتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود.



وفي 22 يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.



وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي.



وفي 20 سبتمبر 2022، وقعت زوجة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، مع الأمين العام للأمم المتحدة بيان نوايا حسنة من أجل نشر مشروع "صفر نفايات" في العالم.



ويعتمد المشروع على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول عام 2030.