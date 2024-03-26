أزارينكا تطيح ببولتر وترافق جوف إلى دور الثمانية ببطولة ميامي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودعت كاتي بولتر المصنفة الأولى في بريطانيا منافسات بطولة ميامي لتنس الأساتذة من دور الستة عشر بخسارتها بمجموعتين متتاليتين على يد البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا.

وبعد فوزها على البرازيلية بيتاريز حداد مايا في المباراة السابقة، خسرت بولتر على يد أزارينكا بنتيجة 5 /7 و1 /6.

وواجهت ازارينكا الفائزة بلقبين من قبل في بطولة أستراليا المفتوحة صعوبة في تخطي المجموعة الأولى أمام بولتير المصنفة 30 على العالم، لكنها حسمت المجموعة الثانية بكل أريحية.

واحتاجت ازارينكا إلى 71 دقيقة لحسم الفوز، لتضرب موعدا في دور الثمانية مع الكازاخية يوليا بوتنتسيفا التي تغلبت على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6 /4 و7 /6.

وفازت الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة على العالم على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 3 /6 و6 / و6 /2.

كما فازت الكازاخية يلينا ريباكينا على الأمريكية ماديسون كيز 6 /3 و7 /5.