 صحة غزة: الاحتلال يحتجز الكوادر الطبية والمرضى في مبنى بمجمع الشفاء ويمنع خروجهم - بوابة الشروق
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صحة غزة: الاحتلال يحتجز الكوادر الطبية والمرضى في مبنى بمجمع الشفاء ويمنع خروجهم

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 3:56 م
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي، ويحتجزهم داخل مبنى تنمية القوى البشرية بالمجمع غير المهيأ للرعاية الصحية، ويمنعهم من الخروج منه».

وأضافت في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن «الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين يكررون مناشدتهم للمؤسسات الأممية كافة والمجتمع الدولي، التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم».

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 30 مواطناً جراء قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ172، واصل الاحتلال حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، حيث أخرج مستشفى الأمل عن الخدمة، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم التاسع على التوالي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت المصادر بأن 9 مواطنين استشهدوا بعد غرقهم في بحر غزة، كما فقد 5 آخرين، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات ألقيت من الجو.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال على حي النصر شمال شرق رفح، كما توغلت آليات الاحتلال في محيط سجن أصداء وشارع 5 والسطر الغربي بخان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.

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