ورثة عبدالحليم حافظ يطالبون بوقف بث إعلان دقوا الشماسي والمحكمة تقرر ندب خبير لفحص الواقعة

أصدر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية، قررا بقبول الطلب المقدم على عريضة من ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بوقف بث ونشر إعلان "دقوا الشماسي"، وندب خبير في الدعوى رقم ٤٦ - أوامر وقتية لسنة ٢٠٢٤.

وتقدم ياسر قنطوش محامي ورثة الفنان عبدالحليم حافظ، بدعوى وكيلا عن محمد محمد علي إسماعيل شبانة وورثة زينب عبدالقادر الشناوي، ابنة المرحومة علية علي إسماعيل شبانة شقيقة العندليب الأسمر، ضد الشركة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي"؛ للمطالبة بوقف نشر الإعلان الذي تم فيه استخدام أغنية خاصة بأداء عبدالحليم حافظ وهي أغنية "دقوا الشماسي" وعرضها بأسلوب فيه تشويه للأغنية وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي؛ ما أثار غضب واستياء الورثة.

وجاء في القرار أنه سيتم ندب خبير صاحب الدور المختص بشئون الملكية الفكرية؛ للاطلاع على الفلاش ميموري المرفق بالأوراق، ثم الانتقال برفقة معاون التنفيذ إلى مقر الشركتين المعترض ضدهما للحصول على نسخة من الإعلان مع بيان عما إذا كان هناك تعد على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.