قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن طاقم سفينة الشحن التي اصطدمت بجسر رئيسي في مدينة بالتيمور الأمريكية، وأدت إلى انهياره، أرسل إشارة استغاثة قبل وقت قصير من الاصطدام.

وقال حاكم ولاية ماريلاند الأمريكية ويس مور في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بفضل إشارة الاستغاثة، تمكن المسؤولون من إيقاف حركة السير لمنع المزيد من السيارات من المرور عبر الجسر.

يشار إلى أنه لا يزال هناك ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين بعد أن سقط جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور بالقرب من واشنطن في المياه بعد أن اصطدمت سفينة الشحن بأحد أعمدة دعم الجسر في وقت مبكر من اليوم.

وأكد مور، بحسب الطاقم، أن هناك مشكلة في الطاقة على متن السفينة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن حتى الآن الوقوف على سبب الاصطدام.

وقال مور إن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه كان حادثا عارضا.