مجلس الرقابة بشركة ميتا يدعو لإنهاء حظر كلمة شهيد

دعا مجلس الرقابة في شركة "ميتا"، اليوم الثلاثاء، الشركة إلى إنهاء حظرها الشامل على المحتوى الذي يحوي كلمة "شهيد"، قائلا إن الحظر "غير ضروري ويقيد حرية التعبير".

جاء ذلك في بيان للمجلس، اطلعت عليه وكالة "الأناضول" للأنباء، ردا على طلب الشركة بشأن ما إذا كان يجب عليها الاستمرار في إزالة المحتوى الذي يستخدم كلمة "شهيد" بموجب سياسية الشركة بخصوص المنظمات والأفراد الخطرين.

وقال المجلس الذي تموله "ميتا" ولكنه يعمل بشكل مستقل، إنه توصل إلى أن "النهج الحالي الذي تتبعه شركة ميتا غير ضروري ويقيد حرية التعبير بشكل غير متناسب، ويجب على الشركة إنهاء هذا الحظر الشامل".

وأضاف أن "أي تقييد لحرية التعبير لمنع هذا العنف يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا، لأن الإزالة غير المبررة للمحتوى قد تكون غير فعالة، وربما تؤدي إلى نتائج عكسية".