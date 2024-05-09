 مقتل 7 عاملين في صالون حلاقة في جنوب غرب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 7 عاملين في صالون حلاقة في جنوب غرب باكستان

إسلام آباد - (د ب ا)-
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 1:52 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 1:52 م

 لقى ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم بعد تعرضهم لإطلاق النار أثناء نومهم في مدينة جوادار بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن محسن على المسؤول بشرطة جوادار القول إن مسلحين مجهولين فتحوا النيران على حي سكني بالقرب من ميناء جوادار في منطقة سورباندار، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص آخر.

وقال على، إن القتلى والشخص المصاب اعتادوا العمل في صالون حلاقة في المنطقة، وينتمون لمنطقة خانيوال في إقليم البنجاب.

وأدان رئيس وزراء بلوشستان سارفراز بوجتي مقتل العاملين، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

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