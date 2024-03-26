تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات اتحاد منتجي الآلات في اليابان الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال فبرايرالماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيانات المعدلة للاتحاد أظهرت تراجع الطلب على الآلات خلال فبراير الماضي بنسبة 9ر2% شهريا وبنسبة 8% سنويا.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن مكتب الحكومة اليابانية تراجع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يناير الماضي بنسبة 7ر1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، لتصل إلى 8ر823 مليار ين ( 52ر5 مليار دولار).



وتوقع المحللون تراجع الطلب بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 9ر1% شهريا خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 7ر2% وفقا للبيانات الأولية.



وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 9ر10% خلال يناير، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 2ر11% سنويا، بعد تراجعه بنسبة 7ر0% سنويا خلال الشهر السابق.



ومن المتوقع نمو الطلب على الآلات الأساسية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9ر4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وتراجعه بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.