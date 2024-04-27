نجم توتنهام السابق: ليفربول في طريقه لبيع محمد صلاح

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توقع تيم شيروود، لاعب ومدرب توتنهام الأسبق، نهاية رحلة محمد صلاح، نجم ليفربول، مع الريدز في الانتقالات الصيفية المقبلة.

استبعد يورجن كلوب محمد صلاح من تشكيل الفريق الأساسي أمام وست هام يونايتد، اليوم السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق شيروود على استبعاد محمد صلاح من تشكيل مباراة وست هام وجلوسه على مقاعد البدلاء، عبر شبكة "سكاي سبورتس"، قائلًا:" أظن أنها بداية النهاية".

أضاف:" أعتقد أن ليفربول في طريقه لبيع محمد صلاح بنهاية الموسم".

أشار شيروود إلى أن ليفربول سيسعى لإنعاش خزائنه بأموال بيع صلاح لأحد الأندية الراغبة في ضمه، في ظل تزايد رغبة الأندية السعودية للتعاقد معه الفترة المقبلة.

تمسك ليفربول باستمرار صلاح مع الفريق ورفض رحيله الصيف الماضي لصالح نادي اتحاد جدة، رغم تلقيه عرضا ضخما لا يقل عن 150 مليون يورو.