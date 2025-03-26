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تحمل المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور مسؤولية خسارة فريقه من الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل هدف، فجر الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال جونيور "أتحمل المسؤولية كاملة"، معترفا بأن كل ما خطط له قبل هذه المواجهة فشل.

وأضاف "تفوقت الأرجنتين في كل الأوجه"، مقدما اعتذاره للجمهور البرازيلي.

واعترف المدير الفني البرازيلي بأن انتصار الأرجنتين كان مستحقا لكنه قال إن "محاولة شرح كل هذا أمر صعب".

وتابع دوريفال جونيور "لم نتمكن في أي لحظة من فرض ما نريده".

وأكمل "من الطبيعي أن تمثل نتيجة مثل هذه ضربة بالنسبة لنا. هذا هو شعورنا جميعًا".

وكرر منتخب التانجو فوزه على البرازيل (ذهابا وإيابا) في تصفيات مونديال 2026، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، علما بأنه ضمن تأهله رسميا للمونديال قبل انطلاق المباراة.

أما البرازيل فتجمد رصيدها عند 21 نقطة في المركز الرابع.