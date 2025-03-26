شولتس ينتقد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

انتقد المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، بشدة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، معربا عن اعتقاده بأن التقنيات الصديقة للمناخ توفر فرصًا اقتصادية، بما في ذلك لألمانيا.

وخلال مؤتمر "حوار بيترسبرج للمناخ" الدولي في برلين، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في ألمانيا، إن إنكار الحقائق وتجاهلها لا يؤدي إلى تلاشي عواقب التغير المناخي، ولا يعفي الولايات المتحدة من مسؤوليتها كأكبر مصدر تاريخي للغازات الدفيئة.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لكن ما يتلاشى حقًا بسبب التراجع المفاجئ عن حماية البيئة والمناخ، هو الفرص الاقتصادية".

وصرح شولتس، بأن السوق العالمية للتقنيات الرئيسية الصديقة للبيئة، تنمو بسرعة كبيرة، مشيرا إلى تجاوز الاستثمارات في التحول العالمي للطاقة العام الماضي حاجز الـ2 تريليون دولار، وقال إن هذا يعادل حجم تجارة النفط العالمية حاليًا.

وأكد: "وبالتالي فإن الفرص هائلة"، وقال إنه لهذا السبب يجب أن يستمر التنافس على أفضل الحلول وأذكى الابتكارات، وأقول ذلك صراحةً أيضًا بالنسبة لألمانيا.

وأوضح شولتس، أن قدرة طاقة الرياح البرية في ألمانيا تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وأردف أن ألمانيا تشهد يوميا إنشاء محطات طاقة شمسية تعادل مساحة 38 ملعب كرة قدم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل رقم قياسي في نمو الطاقة المتجددة، حيث زادت قدرة الطاقة المتجددة عالميًا بنسبة 15.1% العام الماضي، لتصل إلى 4.448 تيراواط.

وبذلك، شكلت مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 90% من إجمالي الزيادة في قطاع الكهرباء، حيث اعتمد النمو بشكل شبه كامل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ووفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي شارك في المؤتمر عبر اتصال مرئي، فإن هذه الزيادة تفوق إجمالي القدرة الكهربائية لليابان والبرازيل معًا.

ومع ذلك، أكد جوتيريش، أنه في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لحماية المناخ، مضيفًا: "على كل واحد، كل واحد أن يبذل المزيد".