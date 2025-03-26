جاي ديفجان ينشر البوستر الترويجي للجزء الثاني من فيلم Raid

نشر الفنان الهندي المعروف جاي ديفجان البوستر الدعائي لأحدث أفلامه السينمائية وهو Raid 2 أو حملة، عبر صفحته الرسمية على إنستجرام استعداداً لطرحه في صالات السينما الهندية والعالمية بتاريخ 1 مايو المقبل.

وقال ديفجان في المنشور الذي كتبه على صفحته "الجزء الثاني من فيلم حملة يدق بابكم استعداداً لطرحه في السينما قريباً في 1 مايو 2025".

تدور أحداث الجزء الثاني حول عودة ضابط الضرائب أماي باتنايك بعملية جديدة يقوم فيها بعمل حملة على أحد الفاسدين للكشف عن أموال غير مشروعة حصلوا عليها بطرق فاسدة، ويشهد هذا الجزء التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي الشهير روهيت شيتي.

وقد تم عرض الجزء الأول من الفيلم عام 2018 وحصل على اشادات عديدة وحقق نجاحاً كبيراً نظراً، فهو مبني على قصص حقيقية مستوحاة من ملفات ادارة الضرائب الهندية.