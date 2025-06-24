 هداف لشبونة يحسم مستقبله - بوابة الشروق
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هداف لشبونة يحسم مستقبله

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:25 م

أبلغ السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم وهداف سبورتنج لشبونة البرتغالي إدارة ناديه بأنه لن يلعب ضمن صفوف الفريق المُوسم المقبل، وأنه سيرحل عن النادي.

وأصبح جيوكيريس مطلوباً لدى عدة أندية أوروبية كبرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على رأسها أرسنال، الذي ذكرت تقارير صحفية عالمية أن اللاعب لا يمانع الانتقال إلى صفوفه.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي سبورتس"، فابريزيو رومانو فإن جيوكيريس أبلغ فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة بأنه يرغب في الرحيل ولن يلعب الموسم المُقبل مع النادي البرتغالي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب السويدي نحو 75 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت علما بأنه كان قد أنهى الموسم المنقضي في طليعة هدافي أوروبا بتسجيله 54 هدفاً في 52 مباراة وصنع 13 هدفاً.

 


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