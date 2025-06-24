 جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة بشمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة بشمال غزة

غزة - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:38 م

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر محلية قولها إن "الاحتلال أصدر أوامر إخلاء للمواطنين الموجودين في جباليا البلد، وأحياء النهضة، والروضة، وشمال التفاح مطالبا إياهم بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري، والتوجه إلى منطقة المواصي غرب خان يونس".

ووفق الوكالة ، "اضطر المواطنون في القطاع إلى النزوح أكثر من مرة بحثا عن مكان آمن يحميهم من مجازر الاحتلال، إلا أن الاحتلال لم يترك مكانا في القطاع إلا واستهدفه بالقصف، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومؤسسات الأمم المتحدة التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين".

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