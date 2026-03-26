اندلاع حريق في قلعة تاريخية تعود للقرن الثاني عشر في وسط ألمانيا

اندلع حريق في قلعة رونبورج التي تعود إلى القرن الثاني عشر في ولاية تورينجن بوسط ألمانيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حيث يكافح رجال الإطفاء لاحتواء النيران، حسبما أفادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن أجزاء من المبنى التاريخي في فايسنزي اشتعلت فيها النيران، مضيفًا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وتعتبر تلك القلعة واحدة من أهم الأمثلة على العمارة الرومانية في ألمانيا، وفقا لمؤسسة القصور والحدائق في تورينجن، التي تقول إن الموقع يحافظ على قدر نادر من البنية الأصلية للمبنى التي تعود إلى العصور الوسطى المتأخرة.