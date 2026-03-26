أمريكا: توجيه تهم لشقيقين بعد وضعهما شحنة متفجرة خارج قاعدة للقوات الجوية في فلوريدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت محكمة أمريكية تهم لرجل فر إلى الصين وشقيقته بعد وضع شحنة متفجرة خارج بوابة لقاعدة ماكديل للقوات الجوية في تامبا هذا الشهر.

ووجهت محكمة أمريكية تهما، أمس الأربعاء، إلى آلن تشنج، 20 عاما، وآن ماري تشنج، 27 عاما، في لائحتي اتهام فيدراليتين منفصلتين.

وأفاد منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل بأن الأخت رهن الاحتجاز، بينما لاذ الأخ بالفرار.

ووُجهت إلى آلن تشنج تهم محاولة إتلاف ممتلكات حكومية، وصنع شحنة ناسفة بطريقة غير قانونية، وحيازة شحنة ناسفة غير مسجلة.

وتشير لائحة الاتهام تحديدا إلى الشحنة التي تم العثور عليها أمام قاعدة ماكديل.

ووُجهت إلى آن ماري تشنج تهمة التأثير على الشهود والمساعدة على إخفاء مجرم في قضية آلان تشنج.

وكان قد تم العثور على طرد مشبوه خارج قاعدة ماكديل في 16 مارس ، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق.

ويقع مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل، وهي مسئولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأجزاء من جنوب آسيا.